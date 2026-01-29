KOEI CHEMICAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KOEI CHEMICAL hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 26,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at