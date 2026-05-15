KOEI CHEMICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KOEI CHEMICAL hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1033,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KOEI CHEMICAL im vergangenen Quartal 6,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOEI CHEMICAL 5,56 Milliarden JPY umsetzen können.

KOEI CHEMICAL vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1049,890 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 58,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 20,02 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 17,01 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at