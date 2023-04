Koelis kündigt neue Produkte und Technologien auf der diesjährigen Tagung der American Urology Association („AUA“) an

GRENOBLE, Frankreich, und PRINCETON, N.J., April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS ("Koelis" oder das "Unternehmen", www.koelis.com), ein führendes und innovatives Unternehmen in der Behandlung von Prostatakrebs, gab heute auf der renommierten Jahrestagung der American Urological Association in Chicago, Illinois, die Einführung neuer Funktionen bekannt. Koelis wird vom 28. April bis 1. Mai an seinem Stand Nr. 1652 Live- und interaktive Demos abhalten und die exklusive Technologie sowie die neuen Funktionen seiner Ultraschall- und MRT-Fusionsplattform Trinity 3D vorstellen.



Das Trinity®-System von Koelis integriert 3D-Ultraschallbildgebung mit proprietärer MRT-Ultraschall-Fusionsbildführung, die die einzigartige Software des Unternehmens zur Verfolgung von Prostatabewegungen (OBT Fusion®) umfasst. Das Trinity®-System von Koelis ist ein einzelnes, platzsparendes System und erfordert keine Schnittstelle zu einem externen Ultraschallbildgebungssystem oder externen elektromagnetischen Sensoren. Die Vielseitigkeit der Trinity-Plattform ermöglicht es Koelis, eine führende Rolle beim anhaltenden Paradigmenwechsel in der Behandlung von Prostatakrebs hin zu genaueren Diagnosen und mehr Behandlungsmöglichkeiten einzunehmen.

Antoine Leroy, Gründer und CEO kommentierte: "Unsere integrierte Bildgebungs- und Bildverarbeitungsplattform ermöglicht es Urologen, Biopsien der Prostata mit oder ohne MRT durchzuführen. Außerdem bietet sie Anleitungen für minimal invasive und weniger aggressive Behandlungsalternativen. Die Aufnahme der Software-Fusionsbiopsie in die AUA-Leitlinien für biopsienaive Patienten mit auffälligem MRT bestärkt uns in unserer Mission."

Koelis hat sich kontinuierlicher Entwicklung und Innovation verschrieben, um den Anforderungen von Urologen und Patienten Rechnung zu tragen, und führte im Rahmen der AUA-Jahrestagung 2022 seine ProMap-FTTM-Steuerungssoftware für die fokale Therapie sowie Perine Grids, transperineale Biopsiegitter für den Einmalgebrauch, und die ProMap LiteTM-MRT-Verarbeitungssoftware auf dem Markt ein. Auf der diesjährigen AUA kündigt Koelis neue technologische Initiativen und Funktionen an, darunter folgende:

Im Bereich der radiologischen Bildverarbeitung und Kommunikation: Koelis ist stolz darauf, die Kompatibilität mit verschiedenen Software-Programmen zur MRT-Vorbereitung bekannt zu geben. Die Radiologie-Software bietet fortschrittliche PACS/Cloud-Konnektivität und innovative KI-gestützte Konturierung der Prostata und von Läsionen. Die 3D-Rendering-Funktionen und modernste Konnektivität tragen zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsabläufe bei der MRT-Fusionsbiopsie bei.

Im Bereich der Prostata-Radioonkologie: Koelis freut sich, seine neue Softwareanwendung für die Platzierung von Rektum-Spacern ("Promap-RSTM") vorzustellen. Mit Promap-RSTM nutzt Trinity seine einzigartige 3D-Sonde und 3D-Ultraschallbilder für mehr Komfort, Sicht, Präzision und eine quantitative Qualitätskontrolle bei der Platzierung von Spacern und Markern vor der Strahlentherapie.

Antoine Leroy fasst zusammen: "Bei Koelis widmen wir uns zu 100 % der Prostata. Wir möchten den Ärzten, die uns als Experten vertrauen, ein Höchstmaß an Präzision und Vielseitigkeit bei der Auswahl der Technologien bieten. Ich freue mich darauf, auch in diesem Jahr wieder ein großes Publikum auf der AUA treffen zu können, sei es an unserem Stand oder in den Fortbildungsworkshops: Wir sehen uns in der Windy City!"

Über Koelis: Koelis hat seinen Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, und ist seit mehr als 10 Jahren ein Pionier und Marktführer auf dem Gebiet der MRT-US-Bildfusionsführungstechnologie. Mit proprietärer 3D-Ultraschallbildgebung und Software zur Verfolgung von Prostatabewegungen (OBT Fusion®) erleichtert das Koelis Trinity®-System eine genauere Biopsiediagnose und ermöglicht "fokale" Behandlungsalternativen zu herkömmlichen "Gesamtorgan"-Behandlungen wie chirurgischer Prostatektomie und Bestrahlung. Das Engagement des Unternehmens für minimal-invasive Behandlungen von Prostatakrebs umfasst ein multizentrisches klinisches Register ("Violette", NCT04582656) in Europa, das auf der von Trinity geführten Mikrowellenablationstechnologie basiert.