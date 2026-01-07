07.01.2026 14:19:38

Köln/Bonner Flughafen steigert Passagierzahl leicht

KÖLN (dpa-AFX) - Der Flughafen Köln/Bonn hat erneut ein Passagierplus verbucht, das Vor-Corona-Niveau aber noch immer nicht erreicht. Im vergangenen Jahr habe man 10,1 Millionen Fluggäste verzeichnet und damit 0,1 Millionen mehr als 2024, teilte der Airport mit. 2019 waren es noch 12,4 Millionen gewesen, mit dem Beginn der Corona-Pandemie folgte 2020 der Absturz auf nur noch 3,1 Millionen. Seither geht es schrittweise nach oben. Während es bei Urlaubsreisenden gut läuft, schwächelt der innerdeutsche Flugverkehr - also vor allem die Beförderung von Geschäftsreisenden.

Flughafenchef Thilo Schmid wertet den leichten Gesamtanstieg der Passagierzahlen positiv. "Die Menschen reisen gern und der Wunsch nach Mobilität, Urlaub und persönlichen Begegnungen ist fest in ihrem Alltag verankert", sagt der Manager und ergänzt, dass die durch Steuern und Gebühren entstehenden hohen Standortkosten eine noch positivere Entwicklung abgebremst hätten. "Diese Kosten haben dazu geführt, dass Airlines ihr geplantes Programm nicht vollständig umgesetzt und Flugzeuge an wettbewerbsfähigeren Standorten in Europa eingesetzt haben."/wdw/DP/nas

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

