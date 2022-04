Köln ist Deutschlands erste Stadt mit 5G+ Straßenlaternen

Stadt Köln, RheinEnergie AG und Vodafone realisieren ein erstes 5G+ GemeinschaftsprojektSpeziell angefertigte Straßenlaterne mit mehreren Antennen und Mobilfunktechnik in der LaternenbasisAnbindung ans Festnetz mit Glasfaser und mit bis zu 1.000 Mbit/s im 5G+ Mobilfunknetz surfen5G+ Netz reagiert so schnell wie das menschliche Nervensystem – Reaktionszeiten von 10 MillisekundenErst vor zwei Wochen hat Vodafone mit 5G+ „das Echtzeit-Netz für alle“ gestartet. Nun nimmt Deutschlands 5G Pionier die ersten 5G+ Mobilfunk-Kleinzellen (Small-Cells) mit Gigabit-Bandbreite in Betrieb. Das Besondere: Sie sind in speziell angefertigten Straßenlaternen verbaut und fügen sich so unauffällig ins Stadtbild ein. Die europaweit ersten 5G+ Straßenlaternen stehen im Herzen der Kölner Innenstadt in unmittelbarer Nähe zu den belebten Plätzen am Heumarkt und an der Domplatte. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker stellte heute gemeinsam mit Vodafone Technik-Chef Gerhard Mack und Birgit Lichtenstein, Kaufmännische Vorständin der RheinEnergie AG, die mit Mobilfunk ausgerüsteten Straßenlaternen als ein erstes Ergebnis der Zusammenarbeit beim Ausbau des hochleistungsfähigen neuen Mobilfunkstandards 5G+ in Köln vor.Vodafone hat die beiden Straßenlaternen mit eigener Mobilfunktechnologie – dazu gehören die Antennen, die aktive Technik und die Kabelführungen – ausgestattet. Die Technik für Deutschlands modernstes 5G-Netz ist in der Laternenbasis (Podium) der neun Meter hohen Laternen untergebracht, die Antennen sind sechs Meter über dem Boden montiert. Über Glasfaser-Leitungen erfolgt die Anbindung ans Festnetz. Den Strom für die Straßenlaterne der Zukunft liefert die RheinEnergie. Die Antennen haben eine Reichweite von bis zu 400 Metern und bieten im 3,5 GHz Band des 5G+ Netzes eine Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit.Die sogenannten Small-Cells sind kleine Funkzellen, welche die eigentlichen Basisstationen der Mobilfunknetze ergänzen. Sie können einen Mobilfunkstandort auf einem Dach oder Mast nicht ersetzen, sorgen aber in kleineren Bereichen innerhalb der Mobilfunkzelle für zusätzliche Kapazität oder erhöhen die Reichweite. Zum Einsatz kommen sie vor allem dort, wo sich besonders viele Menschen auf engstem Raum aufhalten. Für das Echtzeit-Netz 5G+ werden Small-Cells in Zukunft eine besonders wichtige Rolle spielen: bei vernetzten Mobilitätsangeboten, für mobile Augmented Reality Anwendungen oder für die sozialen Netzwerke von Morgen.Wichtiges Signal für den weiteren 5G Ausbau in KölnDie Stadt Köln strebt im Rahmen ihres „Gigabit Masterplan Cologne 2025“ ein flächendeckendes Gigabitnetz mit Glasfaser im Boden und 5G in der Luft bis 2025 an. Ziel der Stadt Köln ist es, den Netzausbau in der Domstadt zu erleichtern. Daher werden Antennenstandorte der Stadt Köln und der Stadtwerke Köln sowie Glasfaser und Strom gebündelt an die Netzbetreiber oder jeweiligen Funkturmgesellschaften vermietet. Die Inbetriebnahme der innovativen Straßenlaternen ist Teil der Strategie für den flächendeckenden Rollout von 5G+ in ganz Köln. Dafür werden Vodafone bzw. ihre Infrastruktur-Tochter Vantage Towers Antennenstandorte in Kombination mit Glasfaser- und Stromanbindungen der Stadt und der RheinEnergie nutzen. Vodafone ist der erste Nutzer dieses “Kölner Modells” der kombinierten Bereitstellung von Infrastruktur. Grundsätzlich steht dieses Modell allen Netzbetreibern offen.Die Partner zeichneten beim Pressetermin darüber hinaus ein „Term Sheet“, das auf Basis eines bereits bestehenden „Letter of Intent“ die Eckpunkte dieser Infrastrukturnutzung konkret darstellt.Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln: „Mit dem Gigabit Masterplan Cologne 2025 hat die Verwaltung ein Konzept vorgelegt und der Rat einstimmig beschlossen, das flächendeckende Gigabitnetze mit Glasfaser im Boden und Mobilfunk in der Luft anstrebt. 5G+ erfüllt diese Zielsetzung. Mit dem Start der 5G+ Straßenlaterne wird ein wichtiges Signal gesetzt für die kombinierte Nutzung städtischer und SWK-Infrastruktur bei der Realisierung des Gigabit Masterplans. Auf Basis des Term Sheets erhoffen wir uns einen flächendeckenden Ausbau – gerade auch in den peripheren Stadtbezirken – und wollen dies nachhaltig unterstützen.“ Reker unterstrich: „Bei 5G geht es weniger um noch schnelleres Surfen, sondern um Echtzeitdaten beispielsweise bei neuen Verkehrskonzepten: gemeinsam genutzte Verkehrsmittel können miteinander, mit Ampeln, Ladesäulen oder auch mit Umweltsensoren kommunizieren und somit Verkehr reduzieren und klimaneutraler machen. Es geht um Anwendungen in der Medizintechnik. Und der 5G-Ausbau ist von zentraler Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Köln. Alles, was nicht oder nur schwer mit Glasfaser angebunden werden kann, aber dennoch sehr schnell und sicher kommunizieren muss, braucht 5G. Damit ist der Auf- und Ausbau dieses Netzes entscheidend für die Zukunftsfähigkeit Kölns.“Wir unterstützen die Stadt Köln auf ihrem Weg zur führenden 5G City.Hannes AmetsreiterHannes AmetsreiterHannes Ametsreiter, CEO von Vodafone: „Die heutige Inbetriebnahme der europaweit ersten 5G+ Straßenlaternen in Köln ist ein wichtiges Signal: Die Bereitstellung städtischer Infrastrukturen für den weiteren 5G Ausbau funktioniert am besten in guter Zusammenarbeit mit der Politik. Das Kölner-Modell kann ein Vorzeige-Modell für Deutschland werden.” Ametsreiter betonte: “Das vollständige 5G ist ein Gamechanger für unsere Industrie und der digitale Schlüssel für künftigen Wohlstand in unserer Gesellschaft. 5G+ kann noch mehr als Bandbreite. 5G+ reagiert blitzschnell, vernetzt zehnmal mehr Gegenstände und spart Strom.“Birgit Lichtenstein, Kaufmännische Vorständin der RheinEnergie: „Die Unternehmen der Stadtwerke Köln leisten essenzielle Beiträge zur Daseinsvorsorge in Köln und in der Region. Gemeinsam mit der Stadt Köln verfügen sie über weitreichende Synergien auch zum Aufbau einer flächendeckenden 5G-Infrastruktur: Flächen und Gebäude der Stadt, Glasfaser und Leerrohre der NetCologne und Straßenlaternen der RheinEnergie. Diese Leistungen sowie alle weiteren infrage kommenden Objekte und Flächen werden von uns künftig gebündelt an Vodafone über einen einzigen Rahmenvertrag vermietet. Dies geht weit über gesetzliche Vorgaben hinaus und verbessert die an anderen Orten häufig langen Abstimmungsprozesse. Neben den bekannten Mobilfunk-Antennen, die entweder auf separaten Masten oder auf den Dächern von Gebäuden stehen, sollen insbesondere die heute vorgestellten ‚Small-Cells‘ schneller aktiviert werden – flächendeckend an Straßenlaternen. Diese extrem kleinen 5G-Antennen spielen in Zukunft eine wichtige Rolle für Anwendungen, die besonders schnelle Reaktionszeiten erfordern.“Status Quo des Vodafone Mobilfunkausbaus in KölnIn Köln verfügt Vodafone über 374 Mobilfunkstandorte, von denen bereits 45 mit 5G-Technologie ausgerüstet sind. Zehn davon sind bereits 5G+ Standorte. Bis 2023 plant Vodafone in Köln 75 5G-Netzerweiterungen. Außerdem sind 62 LTE-Ausbaumaßnahmen vorgesehen.Hintergrund: Was 5G+ von bisherigen 5G-Technologien unterscheidetAls erster Anbieter setzt Vodafone beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz. Mobilfunk-Experten sprechen dabei von ‚5G-Standalone‘ oder vom ‚vollständigen 5G-Netz‘. Vodafone gibt der modernsten in Europa verfügbaren Mobilfunk-Technologie einen einfachen Namen: 5G+. Die komplett eigenständige 5G-Infrastruktur macht neben hohen Bandbreiten auch extrem niedrige Latenzzeiten von rund 10 Millisekunden möglich und spart Energie. Daten werden mit 5G+ in Echtzeit transportiert – so schnell wie das menschliche Nervensystem reagieren kann und viermal schneller als mit bisherigen Mobilfunk-Technologien. Zudem kann 5G+ bis zu eine Million Gegenstände und Smartphones pro Quadratkilometer vernetzen – zehn Mal mehr als bisherige Technologien und ohne Qualitätsverlust. Zudem erhöht sich durch die direkte Einwahl ins 5G-Netz die Anzahl der Orte, an denen Nutzende sich mit ihren Smartphones ins 5G-Netz einloggen können. Die 5G-Verfügbarkeit wächst mit zahlreichen Handys spürbar.Einfache Freischaltung von 5G+ bei VodafoneMit nur einem Klick auf den neuen 5G+ Button in der MeinVodafone App können Vodafone Mobilfunkkunden mit den passenden Smartphones den Echtzeit-Modus aktivieren. Überall dort, wo 5G+ bereits verfügbar ist, buchen sich die Smartphones, die das vollständige 5G bereits unterstützen, dann automatisch ins Echtzeit-Netz ein. Wo 5G+ noch nicht freigeschaltet ist, sind Smartphone-Nutzende weiter, wie gewohnt, in den bisherigen Netzen (5G Non-Standalone und LTE) unterwegs. Alle Kunden mit passenden Smartphones und gängigem 5G-Postpaid-Tarif können 5G+ ohne zusätzliche Kosten nutzen.Der Beitrag Köln ist Deutschlands erste Stadt mit 5G+ Straßenlaternen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.