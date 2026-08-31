Koelner: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Koelner hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 PLN gegenüber -0,170 PLN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 285,9 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 256,3 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at