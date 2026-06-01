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01.06.2026 06:31:29
Koelner hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Koelner ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Koelner die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,23 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Koelner noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 PLN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 254,6 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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