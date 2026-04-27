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27.04.2026 06:31:29
Koelner: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Koelner lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,27 PLN gegenüber 0,480 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Koelner in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 247,8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 274,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,630 PLN, nach 1,71 PLN im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat Koelner im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 1,13 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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