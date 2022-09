Königin Elizabeth II. ist tot - "God save the King"

- von Michael Holden und Russell Cheyne

Balmoral (Reuters) - Die britische Königin Elizabeth II. ist tot.

Sie starb im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Sommerresidenz Schloss Balmoral, wie der Buckingham Palast am Donnerstagabend mitteilte. Der neue König - genannt Charles III., bisher Prinz Charles - will sich am Freitag an die Nation wenden. In einer ersten Erklärung sprach der neue Monarch von einem Moment der tiefsten Trauer. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt kondolierten.

Elizabeth hatte den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr. Erst kürzlich feierte sie ihr 70. Jubiläum auf dem Thron, den sie 1952 mit gerade einmal 25 Jahren nach dem Tod ihres Vaters George VI. bestiegen hatte. Damals war Winston Churchill Premierminister, Josef Stalin stand an der Spitze der Sowjetunion und der Korea-Krieg tobte. Über 73 Jahre lang war sie mit ihrem Mann Prinz Philip verheiratet, der im April 2021 kurz vor seinem 100. Geburtstag starb.

Der Buckingham-Palast hatte am Donnerstag zunächst mitgeteilt, die Ärzte der Königin seien besorgt wegen ihres Gesundheitszustands. Daraufhin eilte die königliche Familie an die Seite der Monarchin. Ihr Enkel Prinz Harry erreichte Medienberichten zufolge erst nach der Todesnachricht Schloss Balmoral. Nach der Bekanntgabe ihres Todes wurde die Fahne auf dem Buckingham Palast um etwa 18.30 Uhr (Ortszeit; 19.30 Uhr MESZ) auf Halbmast gesetzt. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Gebäude versammelt, einige weinten. Mehrere britische Gewerkschaften sagten geplante Streiks ab.

"ZEITGESCHICHTE ERLEBT UND GESCHRIEBEN"

Mit Elizabeths Tod wurde ihr ältester Sohn Charles automatisch König und dessen Sohn William neuer Thronfolger. "Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment der größten Trauer", hieß es in seiner ersten Stellungnahme des 73-jährigen Königs. Die neue britische Premierministerin Liz Truss, die Elizabeth erst am Dienstag zur neuen Regierungschefin ernannt hatte, erklärte: "Wir läuten eine neue Ära in der grandiosen Geschichte unseres großartigen Landes ein, genau wie Ihre Majestät es sich gewünscht hätte, indem wir die Worte sagen: Gott schütze den König (God save the King)."

Auch Staats- und Regierungschefs im Ausland würdigten das Leben der Queen. "Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben", erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Twitter. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte: "Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor." Von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hieß es: "Ich erinnere mich an sie als eine Freundin Frankreichs, eine gutherzige Königin, die einen bleibenden Eindruck in ihrem Land und ihrem Jahrhundert hinterlassen hat." In Washington erklärte US-Präsident Joe Biden: "In einer Welt des ständigen Wandels war sie eine beständige Präsenz und eine Quelle des Trostes und des Stolzes für Generationen von Briten, einschließlich vieler, die ihr Land nie ohne sie gekannt haben."

UMFRAGEN: CHARLES NICHT SO BELIEBT WIE ELIZABETH

Die Queen war die 40. Monarchin in einer Linie, die mit König Wilhelm der Eroberer begann, der im Jahr 1066 nach seinem Sieg in Schlacht bei Hastings den Thron bestieg. Sie war Regentin nicht nur über Großbritannien, sondern auch ein Dutzend anderer Länder des Commonwealth. Für viele Menschen weltweit war sie schlicht die Personifizierung Großbritanniens. Experten betrachten ihre Popularität als Stütze der jahrhundertealten Monarchie. Umfragen zufolge genießt der neue König nicht ansatzweise diese Beliebtheit. Es wurde spekuliert, dass nun insbesondere außerhalb des Königreiches im Commonwealth republikanische Tendenzen zunehmen könnten.

Bei den Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum sagte die Queen: "Die Freundlichkeit, Freude und Seelenverwandtschaft, die in den vergangenen Tagen so deutlich geworden ist, hat mich sehr inspiriert, und ich hoffe dass dieser Gemeinschaftssinn noch viele weitere Jahre zu spüren sein wird."

