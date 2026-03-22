Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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22.03.2026 02:45:00
"Können dort einiges lernen": VW-Chef sieht chinesische Planwirtschaft als Vorbild
Volkswagen-Chef Blume lobt Chinas Industriepolitik. Von den Fünfjahresplänen in der Volksrepublik könne Deutschland einiges lernen, so der Top-Manager. Auch der Bundesregierung empfiehlt er verbindliche Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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