Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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22.03.2026 02:45:00

"Können dort einiges lernen": VW-Chef sieht chinesische Planwirtschaft als Vorbild

Volkswagen-Chef Blume lobt Chinas Industriepolitik. Von den Fünfjahresplänen in der Volksrepublik könne Deutschland einiges lernen, so der Top-Manager. Auch der Bundesregierung empfiehlt er verbindliche Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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