Kogi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kogi hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,70 JPY gegenüber 53,18 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,29 Prozent auf 6,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at