Kogi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kogi hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Kogi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18,17 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Kogi mit einem Umsatz von insgesamt 6,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at