Kogi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kogi lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,77 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kogi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 143,53 JPY beziffert, während im Vorjahr 244,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,39 Prozent auf 25,69 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Kogi 26,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at