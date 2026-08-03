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03.08.2026 06:31:29
Kogi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kogi hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 9,58 JPY. Im letzten Jahr hatte Kogi einen Gewinn von 62,88 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Kogi 6,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,19 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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