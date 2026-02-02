|
Kogi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kogi hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 142,84 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 6,27 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kogi 6,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
