Koh Brothers Eco Engineering Aktie

Koh Brothers Eco Engineering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDZE / ISIN: SG1S95928879

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01.07.2026 14:49:12

Koh Brothers Eco Engineering gets in-principle approval to move to SGX mainboard

The proposed transfer is expected to boost group’s visibility, give it access to wider investor baseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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