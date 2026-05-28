Koh Brothers Eco Engineering Aktie
WKN DE: A0JDZE / ISIN: SG1S95928879
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28.05.2026 04:25:46
Koh Brothers Eco Engineering shares up 32% on proposed transfer to mainboard
Its board expects the move will enhance the company’s credibility and visibilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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