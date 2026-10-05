05.10.2026 06:31:29

Kohinoor Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kohinoor Energy hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kohinoor Energy ein EPS von 1,29 PKR je Aktie vermeldet.

Kohinoor Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 155,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,39 PKR. Im letzten Jahr hatte Kohinoor Energy einen Gewinn von 4,27 PKR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 6,36 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,33 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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