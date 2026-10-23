Kohinoor Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Kohinoor Energy gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,820 PKR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Kohinoor Energy im vergangenen Quartal 4,47 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 459,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kohinoor Energy 798,5 Millionen PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at