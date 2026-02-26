|
26.02.2026 06:31:29
Kohinoor Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kohinoor Energy hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 PKR, nach 0,070 PKR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Kohinoor Energy im vergangenen Quartal 583,3 Millionen PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kohinoor Energy 426,3 Millionen PKR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
