Kohjin Bio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kohjin Bio stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 16,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 974,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at