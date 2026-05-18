Kohjin Bio stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kohjin Bio hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kohjin Bio ein EPS von 54,62 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kohjin Bio 1,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,28 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 49,11 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kohjin Bio ein Gewinn pro Aktie von 157,57 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at