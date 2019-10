Kohlekraftwerk Datteln 4 geht im Januar erstmals kurz ans Netz

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper pocht trotz des Kohleausstiegs weiter auf eine Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4. Eine erste Netzsynchronisation sei für Januar 2020 geplant, teilte Unternehmenssprecher Oliver Roeder gegenüber Dow Jones Newswires mit. Die Anlage mit 1.100 Megawatt werde "mit dem Netz temporär verbunden". Roeder zufolge handelt es sich um "Vorbereitungsmaßnahmen", ähnlich wie zuvor im September eine Kesseldruckprüfung erfolgt war. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir Datteln 4 im Sommer 2020 in Betrieb nehmen."

Am Dienstag hatte die Uniper SE eine Pflichtmeldung auf der Transparenzplattform der Strombörse EEX veröffentlicht, wonach zu gegebener Zeit weitere Aktualisierungen an Datteln 4 vorgenommen werden sollen. Die Pläne des Düsseldorfer Unternehmens, das aus einer Abspaltung von Eon hervorgegangen war, stießen schon in der Kohlekommission auf Widerstand. Das Expertengremium hatte gefordert, für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke "eine Verhandlungslösung zu suchen, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen". Die Bundesregierung hatte sich verpflichtet, die Empfehlungen der Kommission zu übernehmen und wollte einen Start von Datteln 4 eigentlich verhindern. Dazu führt das Wirtschaftsministerium Verhandlungen mit den Betreibern.

Regierung weist Scheitern der Kohleausstiegs-Verhandlungen zurück

Das Wirtschaftsministerium wies jedoch den Vorwurf zurück, "dass unsere Bemühungen im Zuge des Kohleausstiegs gescheitert sind". Sprecherin Annika Einhorn sagte in Berlin, "wir sind jetzt dabei, das Kohleausstiegsgesetz zu erarbeiten". Auf die Fragen, ob Datteln 4 nun regulär ans Netz gehen könne und ob die Regierung habe Entschädigungszahlungen vermeiden wollen, äußerte sie sich nicht.

Am Kohleausstieg bis spätestens 2038 habe "sich überhaupt nichts geändert", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Da sind wir auf Kurs." Auch das Bundesumweltministerium vermied eine Bewertung zu Datteln 4. "Entscheidend ist ganz allgemein, dass der Energiebereich seinen Anteil an den deutschen Klimazielen erreicht", betonte Pressesprecher Nikolai Fichtner.

Uniper-Sprecher Roeder erklärte: "Wir sind im Rahmen des geplanten Kohleausstiegs im Gespräch mit der Bundesregierung."

Laut Uniper soll Datteln 4 eines der modernsten Steinkohlekraftwerke der Welt mit einem Nettowirkungsgrad von über 45 Prozent werden. Ein Teil des Stroms soll an die Deutsche Bahn geliefert werden, ein weiterer Teil ins Stromnetz. Außerdem soll das Kraftwerk rund 100.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2019 11:06 ET (15:06 GMT)