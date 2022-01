Kohl's-Aktie mit Kursfeuerwerk: Finanzinvestoren bieten wohl 9 Milliarden US-Dollar für US-Handelskette Kohl's

In einem Umfeld absackender US-Börsen haben die Anleger von Kohl's am Montag ein Kursfeuerwerk erlebt. Der Kurs des Einzelhändlers zog wegen einsetzender Übernahmespekulationen zeitweise um etwa ein Drittel an. Im Tageshoch erreichten sie mit 63,85 US-Dollar ihr höchstes Niveau seit Mai 2021. Zum Handelsende betrug der Kurssprung an der NYSE dann immer noch 36,08 Prozent auf 63,74 Dollar.

Die Handelskette bestätigte den Eingang mehrerer Schreiben von Übernahmeinteressenten. Der Kurs war am Montag aber schon vorher um mehr als 30 Prozent hochgesprungen, nachdem es bereits Medienberichte zu diesem Thema gab. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende unter Berufung auf Kreise davon berichtet, dass eine Gruppe von Finanzinvestoren rund neun Milliarden US-Dollar biete. Namentlich erwähnt wurde dabei der Investor Acacia Research und der Hedgefonds Starboard Value als finanzieller Unterstützer.

Die Experten von UBS machten sich derweil am Montag schon Gedanken dazu, was Anleger nach dem Kurssprung tun sollten - und sie hielten ihr bisheriges Votum mit Verkaufen weiterhin für angebracht. Analyst Jay Sole sieht es dabei als Herausforderung für die Investoren an, das Vorhaben finanziell zu stemmen. Er sieht daher gewisse Risiken, dass eine Übernahme nicht zustande kommen wird. Sole sieht sein Ziel für die Kohls-Papiere ungebrochen bei 38 Dollar.

