26.11.2025 06:31:28
Kohls: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kohls äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,64 Prozent auf 3,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,71 Milliarden USD gelegen.
