Kohls legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kohls hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,130 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kohls im vergangenen Quartal 3,17 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kohls 3,23 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at