Kohls hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kohls hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kohls in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,64 Milliarden USD im Vergleich zu 3,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at