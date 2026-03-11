Kohls präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kohls hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 5,17 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,865 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,01 Milliarden USD geschätzt worden war.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,38 USD gegenüber 0,980 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 16,22 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 15,53 Milliarden USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 14,87 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at