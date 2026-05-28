Kohl's Aktie
WKN: 884195 / ISIN: US5002551043
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28.05.2026 13:29:22
Kohl's Q1 Loss Narrows Despite Decline In Sales; Backs FY26 Outlook; Stock Up In Pre-market
(RTTNews) - Kohl's Corporation (KSS), an omnichannel retailer, on Thursday reported a narrower first-quarter loss, as lower expenses and a higher income tax benefit helped offset weaker sales. The company's shares were up nearly 10% in pre-market trading.
Net loss narrowed to $14 million compared with $15 million loss a year ago. On a per share basis, loss was unchanged at $0.13.
Operating income fell to $46 million from $60 million last year, while selling, general and administrative expenses declined to $1.145 billion from $1.164 billion.
Income tax benefit increased to $3 million from $1 million a year ago.
Net sales decreased to $2.998 billion from $3.049 billion in the prior-year quarter, and total revenue fell to $3.167 billion from $3.233 billion.
For fiscal 2026, Kohl's continues to expect net sales and comparable sales to range from a decline of 2% to flat, while adjusted earnings per share are projected to be between $1.00 and $1.60.
KSS stock closed at $12.93 on Wednesday, down 2.71%.
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