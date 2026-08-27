Kohls verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kohls hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 USD gegenüber 1,35 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,52 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at