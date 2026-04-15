KOHNAN SHOJI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOHNAN SHOJI lud am 13.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 48,69 JPY gegenüber 87,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 128,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 432,27 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 492,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

KOHNAN SHOJI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 519,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 501,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at