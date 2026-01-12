|
KOHNAN SHOJI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KOHNAN SHOJI präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 77,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 86,60 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KOHNAN SHOJI einen Umsatz von 122,12 Milliarden JPY eingefahren.
