KOHNAN SHOJI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOHNAN SHOJI hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 236,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KOHNAN SHOJI 152,67 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent auf 146,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at