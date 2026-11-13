KOHOKU KOGYO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOHOKU KOGYO äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 44,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOHOKU KOGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at