KOHOKU KOGYO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KOHOKU KOGYO hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,66 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 4,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at