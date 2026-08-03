Kohsoku informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kohsoku hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 61,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at