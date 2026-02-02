Kohsoku präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kohsoku äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 65,05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kohsoku 58,99 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Kohsoku im vergangenen Quartal 34,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kohsoku 33,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at