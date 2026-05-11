|
11.05.2026 06:31:29
Kohsoku präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kohsoku hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,53 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 28,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 192,76 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 179,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 124,19 Milliarden JPY gegenüber 115,92 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.