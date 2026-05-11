Kohsoku präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kohsoku hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 192,76 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 179,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 124,19 Milliarden JPY gegenüber 115,92 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at