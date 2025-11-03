Kohsoku stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kohsoku hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,48 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kohsoku ein EPS von 49,79 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 30,94 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kohsoku 28,21 Milliarden JPY umgesetzt.

