Koike Sanso Kogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Koike Sanso Kogyo hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent auf 12,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at