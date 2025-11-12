Koike Sanso Kogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Koike Sanso Kogyo hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 10,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Koike Sanso Kogyo 37,64 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 11,67 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at