Koike Sanso Kogyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Koike Sanso Kogyo hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,10 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Koike Sanso Kogyo 31,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,89 Prozent auf 18,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 164,04 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 172,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Koike Sanso Kogyo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 55,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 55,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at