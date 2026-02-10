Koike Sanso Kogyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Koike Sanso Kogyo präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 66,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 14,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at