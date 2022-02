KOIKE-YA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOIKE-YA ließ sich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOIKE-YA die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61,56 JPY. Im Vorjahresviertel waren 120,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOIKE-YA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at