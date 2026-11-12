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12.11.2026 06:31:28
KOIKE-YA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KOIKE-YA hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 15,93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KOIKE-YA 14,95 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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