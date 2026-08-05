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05.08.2026 06:31:29
KOIKE-YA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KOIKE-YA präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 58,43 JPY. Im letzten Jahr hatte KOIKE-YA einen Gewinn von 31,23 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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