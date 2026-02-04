|
KOIKE-YA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KOIKE-YA ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOIKE-YA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KOIKE-YA 73,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,61 Milliarden JPY ausgewiesen.
