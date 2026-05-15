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15.05.2026 06:31:29
KOIKE-YA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KOIKE-YA hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,28 JPY gegenüber 65,43 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,52 Prozent auf 14,59 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 243,24 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 242,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 61,16 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte KOIKE-YA 59,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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