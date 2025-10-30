|
Koito Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Koito Manufacturing hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Koito Manufacturing einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Koito Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
