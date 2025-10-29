Koito Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Koito Manufacturing hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,13 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at